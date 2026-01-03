La piccola Amélie recensione | lo stupore dell’infanzia in un racconto sensoriale e poetico

La piccola Amélie è un film d’animazione che mette in luce la meraviglia e la purezza dell’infanzia attraverso un racconto sensoriale e poetico. Apprezzato in vari festival internazionali, tra cui Cannes e Annecy, il film si distingue per la sua delicatezza e profondità. La sua candidatura ai Golden Globe 2026 e agli EFA testimonia il valore artistico e narrativo di questa produzione, capace di coinvolgere e emozionare un pubblico di tutte le età.

Tratto dal bestseller La metafisica dei tubi di Amélie Nothomb, La piccola Amélie è un film d'animazione francese diretto da Maïlys Vallade e Liane-Cho Han Jin Kuang. Il lungometraggio ha riscosso i migliori favori della critica e del pubblico: nominato come miglior film di animazione ai Golden Globe 2026 e agli EFA (European Film Awards), vincitore del Premio del pubblico all' Annecy International Animation Film Festival e del Premio per il miglior film europeo al San Sebastián Film Festival, è stato presentato al Festival di Cannes e ha ottenuto una menzione speciale ad Alice nella città.

