La partigiana Bruna Addio a Ivonne Trebbi | Impegno instancabile

Saronno piange Ivonne Trebbi, figura di rilievo e esempio di coerenza civile. Con il suo impegno costante e il rispetto per i fatti, Trebbi ha lasciato un segno importante nella comunità. La sua dedizione e il suo stile sobrio sono stati un punto di riferimento per molti. La città si unisce nel ricordo di una partigiana e donna di principi, simbolo di impegno e integrità.

Ivonne Trebbi preferiva i fatti, le scelte, la coerenza. È con questo stile che Saronno saluta una delle sue figure civili più autorevoli. Staffetta partigiana con il nome di battaglia Bruna, Ivonne Trebbi è morta a 97 anni. Nata il 31 gennaio a Castel Maggiore, in Emilia, entrò giovanissima nella Resistenza. Era il 1944 quando iniziò l’attività nei Gruppi di difesa della donna e poi nella Brigata Garibaldi Venturoli. In bicicletta attraversava strade presidiate e posti di blocco portando messaggi, stampa clandestina, viveri e armi. Un ruolo essenziale, svolto con lucidità e sangue freddo, che ha contribuito in modo concreto alla lotta di Liberazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La partigiana Bruna. Addio a Ivonne Trebbi: "Impegno instancabile" Leggi anche: Saronno, si è spenta la partigiana Bruna: addio a Ivonne Trebbi, fu anche deputata del Pci Leggi anche: Si è spenta Ivonne Trebbi, la partigiana "Bruna" della Resistenza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ivonne Trebbi è morta, addio alla partigiana Bruna. Aveva 97 anni; È morta Ivonne Trebbi, addio alla partigiana «Bruna» e deputata del Pci: «Messa in carcere, vi rimase fino alla Liberazione»; Addio a Ivonne Trebbi, la partigiana 'Bruna': una vita spesa per la libertà e i diritti delle donne; Saronno, si è spenta la partigiana Bruna: addio a Ivonne Trebbi, fu anche deputata del Pci. Addio a ’Bruna’, partigiana per sempre - Morta a 97 anni Ivonne Trebbi: staffetta della Resistenza nella Bassa, fu arrestata e incarcerata. ilrestodelcarlino.it

È morta Ivonne Trebbi, addio alla partigiana «Bruna» e deputata del Pci: «Messa in carcere, vi rimase fino alla Liberazione» - Nata ad Argelato e operaia da giovanissima a Castel Maggiore si era trasferita a Varese: era stata eletta anche consigliera comunale a Bologna ... corrieredibologna.corriere.it

ADDIO A IVONNE TREBBI, - Addio a Ivonne Trebbi, nome di battaglia “Bruna”: bandiere a lutto oggi sul municipio di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, dove la partigiana era nata il 31 gennaio 1928. 9colonne.it

Se n’è andata Ivonne Trebbi, la “partigiana Bruna”, nome di battaglia di una donna straordinaria che ha scritto alcune delle pagine più nobili e meno dimenticabili della Resistenza italiana. Aveva 97 anni e alle spalle una vita intera dedicata alla lotta, prima nel - facebook.com facebook

Si è spenta Ivonne #Trebbi, partigiana con il nome di battaglia #Bruna. Protagonista della #Resistenza nei gruppi di difesa della donna e nei SAP, dirigente del #PCI e della #CGIL. Ha ricoperto diversi ruoli istituzionali, fino ad essere deputata per due legislatu x.com

