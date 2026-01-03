La partigiana Bruna Addio a Ivonne Trebbi | Impegno instancabile

Da ilgiorno.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Saronno piange Ivonne Trebbi, figura di rilievo e esempio di coerenza civile. Con il suo impegno costante e il rispetto per i fatti, Trebbi ha lasciato un segno importante nella comunità. La sua dedizione e il suo stile sobrio sono stati un punto di riferimento per molti. La città si unisce nel ricordo di una partigiana e donna di principi, simbolo di impegno e integrità.

Ivonne Trebbi preferiva i fatti, le scelte, la coerenza. È con questo stile che Saronno saluta una delle sue figure civili più autorevoli. Staffetta partigiana con il nome di battaglia Bruna, Ivonne Trebbi è morta a 97 anni. Nata il 31 gennaio a Castel Maggiore, in Emilia, entrò giovanissima nella Resistenza. Era il 1944 quando iniziò l’attività nei Gruppi di difesa della donna e poi nella Brigata Garibaldi Venturoli. In bicicletta attraversava strade presidiate e posti di blocco portando messaggi, stampa clandestina, viveri e armi. Un ruolo essenziale, svolto con lucidità e sangue freddo, che ha contribuito in modo concreto alla lotta di Liberazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la partigiana bruna addio a ivonne trebbi impegno instancabile

© Ilgiorno.it - La partigiana Bruna. Addio a Ivonne Trebbi: "Impegno instancabile"

Leggi anche: Saronno, si è spenta la partigiana Bruna: addio a Ivonne Trebbi, fu anche deputata del Pci

Leggi anche: Si è spenta Ivonne Trebbi, la partigiana "Bruna" della Resistenza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ivonne Trebbi è morta, addio alla partigiana Bruna. Aveva 97 anni; È morta Ivonne Trebbi, addio alla partigiana «Bruna» e deputata del Pci: «Messa in carcere, vi rimase fino alla Liberazione»; Addio a Ivonne Trebbi, la partigiana 'Bruna': una vita spesa per la libertà e i diritti delle donne; Saronno, si è spenta la partigiana Bruna: addio a Ivonne Trebbi, fu anche deputata del Pci.

partigiana bruna addio ivonneAddio a ’Bruna’, partigiana per sempre - Morta a 97 anni Ivonne Trebbi: staffetta della Resistenza nella Bassa, fu arrestata e incarcerata. ilrestodelcarlino.it

partigiana bruna addio ivonneÈ morta Ivonne Trebbi, addio alla partigiana «Bruna» e deputata del Pci: «Messa in carcere, vi rimase fino alla Liberazione» - Nata ad Argelato e operaia da giovanissima a Castel Maggiore si era trasferita a Varese: era stata eletta anche consigliera comunale a Bologna ... corrieredibologna.corriere.it

partigiana bruna addio ivonneADDIO A IVONNE TREBBI, - Addio a Ivonne Trebbi, nome di battaglia “Bruna”: bandiere a lutto oggi sul municipio di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, dove la partigiana era nata il 31 gennaio 1928. 9colonne.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.