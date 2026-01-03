La parola della settimana | revenge porn

I fatti sono noti. Fabrizio Corona, a seguito della querela presentata dai legali di Alfonso Signorini dopo la messa on line, su un canale YouTube (Falsissimo) ideato e realizzato dall’ex paparazzo e dal suo team, della prima parte di un “servizio” sul Grande Fratello Vip, è stato posto sotto indagine dalla Procura di Milano per revenge porn, un’espressione circolante ampiamente in italiano a partire dagli anni Dieci del Terzo Millennio ma già attestata nel decennio precedente. Il revenge porn, alla lettera “pornografia (porn) a motivo di vendetta (revenge)”, è il reato commesso da chi diffonda senza il consenso della persona fotografata o filmata, e dunque in modo illecito, video o scatti privati a contenuto sessuale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

