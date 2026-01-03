Giampaolo Corabi, ex commercialista di successo, ha vissuto un cambiamento profondo dopo un periodo in carcere. Prima schiavo del denaro, oggi si dedica a sostenere detenuti e le loro famiglie. La sua storia dimostra come un’esperienza difficile possa portare a una nuova prospettiva di vita, orientata all’aiuto e alla solidarietà. Un percorso di trasformazione che evidenzia il valore di un nuovo inizio, lontano dagli eccessi del passato.

La sua vita sembra tratta da un film. Aveva tutto, Giampaolo Corabi. I soldi, "tanti". La fama. C’è stato un tempo in cui il commercialista riminese era considerato un genio della finanza. Poi sono arrivati i guai. Le prime indagini contro di lui. Il primo arresto, a Roma, nel 2007. Secondo l’accusa, con il suo ’sistema’ Corabi avrebbe permesso, a numerose aziende di cui era consulente, di sottrarre al Fisco quasi un miliardo di euro. Poi i processi e le condanne, per evasione fiscale e altri reati finanziari. E il ritorno in cella, per scontare le varie pene cumulate: 6 anni, 4 mesi e 4 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova vita di Giampaolo Corabi: "Prima ero schiavo del denaro. Il carcere mi ha cambiato: ora aiuto i detenuti e i loro figli"

Leggi anche: Roberto Baggio: «La rapina ha cambiato la visione della mia vita. Ho cominciato a viaggiare con i miei figli: dovevano capire chi ero»

Leggi anche: Roberto Baggio: “La rapina in casa mi ha cambiato la vita. Ho deciso che i miei figli dovevano sapere”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La nuova vita di Giampaolo Corabi: Prima ero schiavo del denaro. Il carcere mi ha cambiato: ora aiuto i detenuti e i loro figli.

La nuova vita di Giampaolo Corabi: "Prima ero schiavo del denaro. Il carcere mi ha cambiato: ora aiuto i detenuti e i loro figli" - L’ex commercialista riuscì a sottrarre quasi un miliardo al Fisco: "Mi sentivo il brigatista bianco". msn.com