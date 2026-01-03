La nuova tranvia Limbiate-Milano collegherà la zona della Comasina (M3) a Limbiate, con le prime corse previste nel 2029. Questa infrastruttura rappresenta un potenziamento del sistema di trasporto pubblico, offrendo un collegamento diretto e sostenibile tra le aree urbane. L’opera mira a migliorare la mobilità locale, favorendo una mobilità più efficiente e rispettosa dell’ambiente per i cittadini della zona.

Limbiate, 3 gennaio 2026 – La nuova tranvia Limbiate-Milano presentata come una risorsa per il trasporto pubblico della metropoli. Negli ultimi giorni dell’anno il Comune di Milano ha diffuso un video in cui racconta l’intervento avviato per rinnovare il tram della Comasina, che in passato qualcuno aveva ribattezzato “Frecciarancio“. I lavori preliminari sono iniziati a novembre con lo smantellamento della vecchia linea esistente, binari e cavi aerei, nei prossimi mesi si comincerà a creare la nuova infrastruttura. I dettagli. Caterina Colombo, di MM Spa, azienda del Comune di Milano che cura la realizzazione dell’intervento spiega che si tratta di un ammodernamento dell’intera infrastruttura, con la sostituzione di tutti i binari, le nuove tecnologie di linea con gli impianti di trazione elettrica, di telecomunicazione e di sicurezza, il raddoppio dei binari in alcuni tratti e il rifacimento di parte dell’asse stradale interessato, su un percorso complessivo di poco meno di 12 chilometri dal capolinea M3 Comasina, in corrispondenza della fermata della linea gialla, fino a quello di Limbiate-Mombello, attraversando Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Varedo e Limbiate su cui sono distribuite 19 fermate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nuova vita del Frecciarancio: dodici chilometri dalla Comasina (M3) fino a Limbiate. Prime corse nel 2029

Leggi anche: La nuova linea della Comasina. Addio ai vecchi binari del tram

Leggi anche: "Dodici", dodici opere, dodici artisti, dodici mesi: la mostra a Roma

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La nuova vita del Frecciarancio: dodici chilometri dalla Comasina (M3) fino a Limbiate. Prime corse nel 2029.

Dietro i sorrisi per l’annuncio di una nuova vita che arriva, si nascondeva un segreto doloroso che Natalia Paragoni ha tenuto per sé fino ad oggi. L'influencer racconta il dramma dell'aborto: https://fanpa.ge/Ip20V - facebook.com facebook

#LagodOrta #IsolaSanGiulio #2gennaio #BuongiornoATutti " Anno nuovo, vita nuova: Io non voglio nessuna vita nuova,mi tengo la mia, perché nonostante le difficoltà ho sempre al mio fianco delle persone meravigliose" buon venerdì, x.com