La nomina di Budanov ha l' aria di un' investitura molto più impegnativa
La recente nomina di Kyrylo Budanov a capo dell’Ufficio presidenziale segna un momento di particolare rilevanza, assumendo un ruolo di grande responsabilità. Succedendo a Andryj Yermak, questa nomina indica un passaggio importante nella gestione delle strategie politiche e di sicurezza del paese, riflettendo l’importanza crescente di questa posizione nel contesto attuale.
La nomina di Kyrylo Budanov a capo dell’Ufficio presidenziale, il posto che fu di Andryj Yermak, ha l’aria di un’investitura molto più impegnativa. Budanov ha solo 39 anni – 40 domani – dodici meno di Zaluzhnyj, sette meno di Zelensky, che bastano a connotare un’estraneità alle abitudini sovietiche, nonostante una piena formazione militare all’Accademia di Odessa. E un’estraneità all’ambiente dello spettacolo da cui provenne la cerchia di Zelenskyj e Yermak. Un curriculum ingente: più volte ferito in combattimento, una volta in maniera grave, e se ne porta una pallottola in corpo. Generale, “Eroe dell’Ucraina”, titolare del Gur, la direzione principale dell’Intelligence, veterano di azioni speciali, sopravvissuto a numerosi attentati, compresa l’esplosione di un’autobomba cui sfuggì per pochi secondi – anche sua moglie, oggi 32enne, a un avvelenamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Sucic Inter, oltre al gol con la Fiorentina c’è di più: investitura definitiva! Ecco come ha convinto Chivu
Leggi anche: Ucraina, Zelensky nomina Budanov nuovo capo dell’ufficio presidenziale
Zelensky cambia i vertici dell'intelligence. Polonia, Tusk: avremo il primo esercito d'Europa - Kiev, '30 i feriti in palazzo residenziale colpito dai russi a Kharkiv'; Zelensky sceglie il nuovo braccio destro: è Budanov, il “duro” dell’intelligence; Ucraina, Zelensky sceglie Budanov come braccio destro.
La nomina di Budanov ha l'aria di un'investitura molto più impegnativa - Zelensky ha messo a capo dell'Ufficio presidenziale il direttore dell'intelligence ucraina dopo le dimissioni per le indagini sulla corruzione del suo più stretto alleato e amico Andryj Yermak. ilfoglio.it
Zelensky nomina capo dell'ufficio di presidenza Kyrylo Budanov, il combattente che ha portato l’intelligence ucraina fuori dall’ombra - spia” che ha riscritto le regole del gioco con Mosca e ora siede al fianco di Zelensky ... lasicilia.it
Chi è Budanov, il generale “senza sorriso” scelto da Zelensky come nuovo capo di gabinetto dopo lo scandalo corruzione - Da generale simbolo della guerra segreta contro Mosca alla nomina dopo l'inchiesta di corruzione che ha travolto il Paese: il ritratto del nuovo ... affaritaliani.it
L’intelligence di Zelensky: Mosca sta preparando una «provocazione» nel giorno del Natale ortodosso per giustificare il blitz. Mentre cadono le bombe su Kharkiv, il presidente nomina l’ex capo dei servizi Budanov a capo delle agenzie anti-corruzione. Per i dr - facebook.com facebook
Ucraina, #Zelensky nomina Budanov capo dell’Ufficio del Presidente. Ex capo dell’intelligence, prende il posto del dimissionario #Yermak dopo lo scandalo corruzione. #Tg1 Perla Di Poppa x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.