La recente nomina di Kyrylo Budanov a capo dell’Ufficio presidenziale segna un momento di particolare rilevanza, assumendo un ruolo di grande responsabilità. Succedendo a Andryj Yermak, questa nomina indica un passaggio importante nella gestione delle strategie politiche e di sicurezza del paese, riflettendo l’importanza crescente di questa posizione nel contesto attuale.

La nomina di Kyrylo Budanov a capo dell’Ufficio presidenziale, il posto che fu di Andryj Yermak, ha l’aria di un’investitura molto più impegnativa. Budanov ha solo 39 anni – 40 domani – dodici meno di Zaluzhnyj, sette meno di Zelensky, che bastano a connotare un’estraneità alle abitudini sovietiche, nonostante una piena formazione militare all’Accademia di Odessa. E un’estraneità all’ambiente dello spettacolo da cui provenne la cerchia di Zelenskyj e Yermak. Un curriculum ingente: più volte ferito in combattimento, una volta in maniera grave, e se ne porta una pallottola in corpo. Generale, “Eroe dell’Ucraina”, titolare del Gur, la direzione principale dell’Intelligence, veterano di azioni speciali, sopravvissuto a numerosi attentati, compresa l’esplosione di un’autobomba cui sfuggì per pochi secondi – anche sua moglie, oggi 32enne, a un avvelenamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

