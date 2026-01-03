La Nobel Machado annuncia con determinazione l’arrivo di un nuovo inizio, sottolineando la volontà di esercitare il proprio mandato con responsabilità. Con un messaggio chiaro e sobrio, si rivolge alle istituzioni e ai cittadini, sottolineando l’importanza di un governo stabile e rispettoso delle regole. È un momento di transizione in cui si manifesta l’impegno a guidare con fermezza e trasparenza, nel rispetto della legalità e del bene comune.

"L'ora della libertà è arrivata. Siamo pronti a far rispettare il nostro mandato e a prendere il potere". Lo ha scritto la premio Nobel per la pace María Corina Machado in una lettera condivisa sui social network. Machado ha anche rivolto un appello ai ''venezuelani in patria e all'estero'' chiedendo loro di ''restare vigili e mobilitati. Il Venezuela sarà libero". "Abbiamo lottato per anni, abbiamo dato il massimo e ne è valsa la pena. Ciò che doveva accadere sta accadendo'', ha sottolineato l'attivista a poche ore dall'intervento americano in Venezuela e alla cattura del presidente Nicolas Maduro parlando di ''ore cruciali''. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Nobel Machado esulta: "L'ora della libertà è arrivata. Pronti a governare"

"Il 2026 inizia col crollo del diritto internazionale in Venezuela e il rischio concreto di una guerra mondiale. I miei complimenti al nobel per la pace Machado ed al premio Fifa per la pace Trump." - facebook.com facebook

Vedo bene il Premio #Nobel Maria Corina #Machado al governo del #Venezuela. Donna e libera. x.com