La musica come messaggio di pace | torna MusiCometaSannio 2026

Dal 2 al 4 gennaio si svolge la XXVI edizione di MusiCometaSannio 2026, un evento che richiama tre concerti tra Vitulano, Benevento e Airola. L'iniziativa propone performance del Samnium Choir Clarinet, con la partecipazione di Salvatore Ruggiero e reading di Angelo Maiello, sottolineando il valore della musica come veicolo di pace e dialogo nel territorio del Sannio.

Comunicato Stampa Dal 2 al 4 gennaio tre concerti tra Vitulano, Benevento e Airola con il Samnium Choir Clarinet, l'oboista Salvatore Ruggiero e i reading di Angelo Maiello La grande musica torna protagonista nel Sannio con la XXVI edizione di

