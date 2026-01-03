La mossa di Zelensky | Budanov al posto di Jermak come neutralizzare un pericoloso rivale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la nomina di Kyrylo Budanov al vertice dell’Ufficio del Presidente, sostituendo Andriy Jermak. Questa decisione rappresenta un importante cambiamento nella struttura di governo e potrebbe influenzare la strategia politica e di sicurezza del paese. La scelta di Budanov, figura di rilievo nell’intelligence militare, evidenzia l’intento di rafforzare il ruolo delle forze di sicurezza nella gestione delle sfide attuali.

In un annuncio che ha scosso la politica ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha nominato Kyrylo Budanov, capo della Direzione Principale dell’Intelligence della Difesa (GUR), nuovo capo dell’Ufficio del Presidente. Budanov, 39 anni, sostituisce Andriy Jermak, dimessosi a novembre a causa di un grave scandalo di corruzione con perquisizioni nella sua residenza. Budanov ha accettato l’offerta con un post su X (ex Twitter), dichiarando: “Ho accettato la proposta del Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, di dirigere l’Ufficio del Presidente. Continuerò a servire l’Ucraina. . È un onore e una profonda responsabilità, specialmente in questo momento decisivo per la storia del nostro Paese, focalizzarmi su questioni critiche per la sicurezza strategica dell’Ucraina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

