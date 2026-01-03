La mappa del caro prezzi in Italia | Milano la città più costosa Napoli la più conveniente
Ecco una panoramica dei costi di vita in Italia nel 2025. Secondo il rapporto del Codacons, Milano si conferma come la città più costosa, mentre Napoli si distingue per i prezzi più accessibili. Questa mappa del caro prezzi offre un quadro chiaro delle differenze regionali, aiutando cittadini e visitatori a comprendere meglio le dinamiche economiche delle principali città italiane.
Una vera e propria mappa del caro prezzi d’Italia. A redigerla è stato il Codacons, arrivando alla conclusione che nel 2025 è stata Milano la città più cara del nostro Paese. La più conveniente, invece, è Napoli. L’analisi del Codacons ha esaminato il costo della vita nel 2025, valutando i prezzi di beni e servizi in 18 capoluoghi. L’analisi è basata su un paniere contenente diversi prodotti alimentari, alcuni servizi tra cui anche cure sanitarie o per gli animali domestici. I prezzi sono quelli rilevati dall’Osservatorio del Mimit. Per il carrello della spesa, invece, Bolzano è la città più cara e Catanzaro è la più economica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
