La Lazio cerca un nuovo attaccante | la situazione di Panichelli Lucca e Pinamonti Piace Fabbian per il centrocampo

La Lazio è alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione, con attenzione su Panichelli, Lucca e Pinamonti. Nel frattempo, il club valuta anche Fabbian per rinforzare il centrocampo. L’ultima proposta riguarda Joaquin Panichelli, mentre si avvicina la cessione di Castellanos al West Ham, per circa 30 milioni di euro complessivi. La società monitora attentamente le opzioni disponibili sul mercato per rafforzare la rosa.

L'ultima suggestione è quella di Joaquin Panichelli. La Lazio sonda il mercato per trovare un sostituto del Taty Castellanos, ormai prossimo al trasferimento al West Ham per una cifra complessiva, tra parte fissa e bonus, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

