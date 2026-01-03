La Lagarde ci tiene a stecchetto ma prende 2.000 euro al giorno
Secondo quanto riportato dal «Financial Times», Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, avrebbe adottato misure per mantenere bassi i salari dei cittadini, nel tentativo di contenere l’inflazione. Sebbene si impegni a una politica di moderazione, si è scoperto che riceve circa 2.000 euro al giorno. Questa notizia suscita riflessioni sulla coerenza tra le dichiarazioni pubbliche e le scelte personali di chi guida le istituzioni finanziarie.
Il «Financial Times» smaschera la presidente della Banca centrale, che voleva tener bassi i salari dei cittadini per non far salire l’inflazione. Lei intanto si gonfiava gli emolumenti, fino a incassare 4 volte il capo della Fed. I salari sono la bestia nera di Christine Lagarde. Fosse per lei non li aumenterebbe mai, ma anzi li abbasserebbe con la scusa di tenere sotto controllo l’inflazione. Ovviamente, quando si parla di salario si intende quello degli altri, non certo il suo, perché la busta paga personale della capa della Bce è assai più generosa, al punto da arrivare a incassare il quadruplo del governatore della Federal reserve americana, Jay Powell. 🔗 Leggi su Laverita.info
