La Lagarde ci tiene a stecchetto ma prende 2.000 euro al giorno

Secondo quanto riportato dal «Financial Times», Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, avrebbe adottato misure per mantenere bassi i salari dei cittadini, nel tentativo di contenere l’inflazione. Sebbene si impegni a una politica di moderazione, si è scoperto che riceve circa 2.000 euro al giorno. Questa notizia suscita riflessioni sulla coerenza tra le dichiarazioni pubbliche e le scelte personali di chi guida le istituzioni finanziarie.

