La Juve sbatte contro Falcone il portiere para tutto anche un rigore a David e blinda l' 1-1 finale col Lecce targato Banda-McKennie
Nella partita tra Juventus e Lecce, terminata 1-1, il portiere Falcone si distingue parando un rigore a David. La Juventus apre le marcature con Banda al 46’ del primo tempo, mentre McKennie trova il pareggio al 3’ della ripresa. La gara si conclude con un risultato equilibrato, grazie alla solidità difensiva e alle parate decisive del portiere, che contribuiscono a mantenere il punteggio invariato.
JUVENTUS-LECCE 1-1 MARCATORI: 46' pt Banda, 3' st McKennie. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Kalulu 5.5, Bremer 6, Kelly 5.5, Cambiaso 5 (23' st Kostic 6); Locatelli 6 (32' st Openda 5), Thuram 6 (23' st Koopmeiners 5.5); Conceiçao 5.5 (1' st Zhegrova 6.5), McKennie 7 (37' st Adzic sv), Yildiz 7; David 5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Miretti, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
