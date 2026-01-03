Nella partita tra Juventus e Lecce, terminata 1-1, il portiere Falcone si distingue parando un rigore a David. La Juventus apre le marcature con Banda al 46’ del primo tempo, mentre McKennie trova il pareggio al 3’ della ripresa. La gara si conclude con un risultato equilibrato, grazie alla solidità difensiva e alle parate decisive del portiere, che contribuiscono a mantenere il punteggio invariato.

JUVENTUS-LECCE 1-1 MARCATORI: 46' pt Banda, 3' st McKennie. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Kalulu 5.5, Bremer 6, Kelly 5.5, Cambiaso 5 (23' st Kostic 6); Locatelli 6 (32' st Openda 5), Thuram 6 (23' st Koopmeiners 5.5); Conceiçao 5.5 (1' st Zhegrova 6.5), McKennie 7 (37' st Adzic sv), Yildiz 7; David 5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Miretti, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Juve sbatte contro Falcone, il portiere para tutto (anche un rigore a David) e blinda l'1-1 finale col Lecce targato Banda-McKennie

Leggi anche: Juve Lecce 1-1 LIVE: errore dal dischetto per David! Para Falcone

Leggi anche: Falcone salva la prima vittoria del Lecce in casa: il capitano para un rigore al 90’

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Juve si mangia l'impossibile, non basta McKennie: contro il Lecce finisce 1-1, la sintesi del match; Le pagelle di Cagliari-Milan 0-1: riecco Leão, Modric professore, Kilicsoy non punge.

La Juventus sbatte su Falcone e il Lecce strappa un punto allo Stadium: David fallisce un rigore comico - Dopo aver dominato in lungo ed in largo, i bianconeri hanno pagato un errore di Cambiaso, che ha regalato a Banda la possibilità di colpire per l’1- msn.com