La Juve ci ripensa | svenduto a 7 milioni ne servono 40 per ricomprarlo

La Juventus valuta nuovamente il suo atteggiamento nei confronti di Kaio Jorge, dopo averlo venduto a 7 milioni di euro. Il calciatore, ora difficile da ricomprarlo, richiede circa 40 milioni di euro sul mercato. La scelta di lasciarlo andare in passato potrebbe essere rivista, mentre il suo valore di mercato è aumentato notevolmente rispetto alle prime valutazioni.

Bocciato troppo in fretta, i bianconeri pronti a fare dietrofront sul mercato. Intanto il prezzo è salito alle stelle In pochi alla Juventus ricorderanno Kaio Jorge. Arrivato nell’estate del 2021 dal Santos per 7 milioni di euro quando aveva appena 19 anni, l’attaccante brasiliano è stato rispedito in patria dopo tre stagioni praticamente alla stessa cifra ma al Cruzeiro. In Serie A 3 gol ma con la maglia del Frosinone, mentre in bianconero 9 presenze senza reti né assist. Kaio Jorge (foto Ansa) – Calciomercato.it Alla soglia dei 24 anni, che compirà tra tre settimane, Kaio Jorge si sta rilanciando alla grande, tanto da aver fatto anche il suo esordio con la Seleçao verdeoro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

