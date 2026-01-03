La guida ai film Tutti i record di Checco Zalone

La guida ai film di Checco Zalone offre un’analisi approfondita dei suoi successi, tra cui Buen Camino, il suo sesto film. L’attore e comico pugliese continua a registrare risultati eccezionali al botteghino, confermando il suo ruolo di figura di spicco nel panorama cinematografico italiano. Questa panoramica permette di conoscere meglio la sua carriera e i record di incasso che ha raggiunto nel corso degli anni.

Anche all'Eden continua lo straordinario successo di Checco Zalone con Buen camino, il sesto film nella carriera del comico pugliese che sta frantumando ogni record d'incassi. Al di là del risultato artistico (forse parola non consona), Zalone è un fenomeno di costume come non capitava da anni. Nonostante i sei anni di silenzio interrotti solo da una infelice partecipazione al festival di Sanremo, il suo pubblico torna ad affollare le sale. Più di prima, meglio di prima, con oltre 35 milioni d'incasso in una settimana. Buen camino non è certo il miglior film interpretato da Luca Medici in arte Checco Zalone, che ritrova il suo regista storico Gennaro Nunziante.

