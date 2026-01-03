La grande corsa allo shopping Saldi spesa di 137 euro a testa | Ossigeno per la rete dei negozi
Oggi prende il via la stagione dei saldi, un momento importante per negozi e consumatori. Con una spesa media di circa 137 euro a persona, si prevede un giro d’affari complessivo di circa 4,9 miliardi di euro. Un’occasione per rinnovare gli acquisti e sostenere il commercio locale, in un contesto di grande attività commerciale che coinvolge tutta la rete dei negozi.
Oggi, il grande giorno per commercianti e clienti. Partono ufficialmente i saldi, Ogni persona spenderà 137 euro, per un giro di affari complessivo di 4,9 miliardi di euro. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato. Queste le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali 2026. La conclusione dopo i classici sessanta giorni. "Un occasione per dare una boccata d’ossigeno alle attività di vicinato – commenta Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – un ulteriore elemento in città come in provincia di fornire un ulteriore momento di accoglienza al fitto calendario di iniziative ed eventi che si susseguono in queste festività natalizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
