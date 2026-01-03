Tra due giorni, Urbino accoglierà nuovamente la fiamma olimpica, simbolo dei Giochi Milano-Cortina 2026. Lunedì, cinque tedofori la porteranno attraverso il centro storico, ripercorrendo un percorso già vissuto 20 anni fa durante Torino 2006. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di attesa per l’arrivo dei Giochi, confermando l’importanza di questo simbolo per la cultura sportiva italiana.

Mancano due giorni all’arrivo della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 a Urbino. Lunedì, portata da cinque tedofori, attraverserà di nuovo il centro storico, 20 anni dopo il passaggio fatto per Torino 2006, tra le 11.50 e le 12.10. Il raduno dei portatori sarà alle 10.30 nella scuola Pascoli, dove indosseranno la tuta e i guanti bianchi affidati ai 10.001 tedofori previsti nel complesso delle 60 tappe. Quella di Urbino sarà la 29ª: la fiaccola toccherà Jesi, Senigallia, Fano, la città ducale, Pesaro, Gradara, Riccione e Rimini, dove riposerà per una notte. I nomi dei tedofori non sono però ancora stati resi noti, per una scelta ben precisa dell’organizzazione e del partner Coca-Cola, al fine di evitare che la gente si accalchi in determinati tratti solo per seguire un certo sportivo o vip. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La grande attesa per la Fiamma olimpica

