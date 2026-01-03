La grande attesa per la Fiamma olimpica

Da ilrestodelcarlino.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra due giorni, Urbino accoglierà nuovamente la fiamma olimpica, simbolo dei Giochi Milano-Cortina 2026. Lunedì, cinque tedofori la porteranno attraverso il centro storico, ripercorrendo un percorso già vissuto 20 anni fa durante Torino 2006. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di attesa per l’arrivo dei Giochi, confermando l’importanza di questo simbolo per la cultura sportiva italiana.

Mancano due giorni all’arrivo della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 a Urbino. Lunedì, portata da cinque tedofori, attraverserà di nuovo il centro storico, 20 anni dopo il passaggio fatto per Torino 2006, tra le 11.50 e le 12.10. Il raduno dei portatori sarà alle 10.30 nella scuola Pascoli, dove indosseranno la tuta e i guanti bianchi affidati ai 10.001 tedofori previsti nel complesso delle 60 tappe. Quella di Urbino sarà la 29ª: la fiaccola toccherà Jesi, Senigallia, Fano, la città ducale, Pesaro, Gradara, Riccione e Rimini, dove riposerà per una notte. I nomi dei tedofori non sono però ancora stati resi noti, per una scelta ben precisa dell’organizzazione e del partner Coca-Cola, al fine di evitare che la gente si accalchi in determinati tratti solo per seguire un certo sportivo o vip. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la grande attesa per la fiamma olimpica

© Ilrestodelcarlino.it - La grande attesa per la Fiamma olimpica

Leggi anche: La grande attesa per la Fiamma Olimpica. Ecco dove passeranno i tedofori il 5 gennaio

Leggi anche: Grande attesa per la torcia olimpica nel Ravennate: il percorso della fiamma in provincia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Grande attesa per la torcia olimpica nel Ravennate: il percorso della fiamma in provincia; La grande attesa per la Fiamma olimpica; Eventi sportivi del 2026, grande attesa per l’arrivo nel Comasco della Fiamma Olimpica; VIDEO | L'arrivo della fiamma olimpica a Pescara e l'accensione del braciere in piazza della Rinascita.

grande attesa fiamma olimpicaLe utime tappe della fiamma olimpica prima del grande inizio di Milano Cortina - Continua il viaggio della fiaccola e cresce l'attesa per la cerimonia di apertura, che vedrà protagonisti Mariah Carey e Pierfrancesco Favino, e per il ritorno delle stelle NHL. globalist.it

grande attesa fiamma olimpicaEventi sportivi del 2026, grande attesa per l’arrivo nel Comasco della Fiamma Olimpica - Eventi di caratura mondiale con la "chicca" del passaggio nel Comasco della Fiamma Olimpica. espansionetv.it

grande attesa fiamma olimpicaLa Fiamma Olimpica in Abruzzo tra Castel di Sangro, Roccaraso e l’Alto Sangro - Il viaggio della Fiamma Olimpica delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 entra nel vivo anche in Abruzzo, toccando ... abruzzolive.it

Agrigento nel viaggio della fiamma olimpica verso Milano Cortina 2026

Video Agrigento nel viaggio della fiamma olimpica verso Milano Cortina 2026

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.