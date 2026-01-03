La furia di Palladino alla spiegazione di Fabbri sulla rete annullata a Scamacca | E' un cinema!

3 gen 2026

Durante la partita tra Atalanta e Roma, l’allenatore Palladino ha reagito in modo acceso in diretta TV, dopo l’annullamento del gol di Scamacca. La spiegazione di Fabbri ha scatenato la sua reazione, che si è tradotta in un acceso sfogo. Un episodio che ha attirato l’attenzione per l’intensità delle emozioni espresse in un contesto di grande tensione.

Palladino è stato autore di uno sfogo in diretta TV nel primo tempo di Atalanta-Roma. Dopo l'annullamento del gol di Scamacca, sentendo la spiegazione di Fabbri al tecnico della Dea cedono i nervi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

