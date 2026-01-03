Ecco le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 gennaio 2026 di

© US Mediaset Una decisione del marito Sarp Çe?meli manda in escandescenze Bahar nei prossimi episodi de La Forza di una Donna. Grazie all’aiuto di Münir, Sarp riesce a fare in modo che Yusuf gli affitti per sei mesi l’appartamento sopra quello di Bahar. Quest’ultima, quando scopre l’accaduto, intima a Sarp di andarsene, ma l’uomo non ne ha alcuna intenzione, visto che vuole stare a tutti i costi vicino a lei e ai piccoli Doruk e Nisan. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 la domenica alle 15.05, il lunedì alle 16.15 e alle 18.10, da mercoledì a venerdì alle 16. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026: Sarp si trasferisce nell’appartamento sopra quello di Bahar

Leggi anche: La Forza di una Donna, anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026: Bahar decisa a separarsi da Sarp

