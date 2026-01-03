La forca e la frusta | la violenza di Stato dei regimi islamici tra Iran e Afghanistan

Nel 2025, la repressione nei regimi islamici dell'Iran e dell'Afghanistan si è intensificata, portando a pratiche di violenza di Stato che superano ogni precedente. Questa situazione evidenzia un quadro di controllo e repressione che coinvolge diritti umani fondamentali, suscitando preoccupazioni a livello internazionale e ponendo interrogativi sulla stabilità e le future prospettive di queste nazioni.

Nel 2025 la repressione nei regimi islamici ha raggiunto livelli che non trovano paragoni nella storia recente. In Iran e in Afghanistan, governato dai Talebani, la violenza di Stato si è tradotta in un’escalation di esecuzioni, punizioni corporali e spettacolarizzazione della morte, utilizzate come strumenti politici per terrorizzare la popolazione e soffocare ogni forma di dissenso. In Iran, il numero delle esecuzioni ha segnato un record assoluto. Nel solo 2025 sono stati giustiziati 2.201 prigionieri: più del doppio rispetto al 2024, due volte e mezzo rispetto al 2023 e quasi quattro volte rispetto al 2022. 🔗 Leggi su Panorama.it

