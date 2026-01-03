La Fiamma Olimpica nelle Marche lunedì il passaggio a Jesi | il percorso e le modifiche alla viabilità

Lunedì, Jesi ospiterà il passaggio della Fiamma Olimpica, un evento che coinvolge la comunità locale e gli appassionati di sport. Il percorso attraverserà diverse zone della città, con alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza di tutti. Questa manifestazione rappresenta un momento di condivisione e di attenzione verso i valori olimpici, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’occasione significativa.

JESI – Jesi celebra il passaggio della "Fiamma Olimpica" lunedì mattina per un appuntamento atteso da sportivi e appassionati. Al seguito del tedoforo - anticipato da mezzi apripista della polizia stradale - una carovana lunga ben 800 metri tra personale dell'organizzazione, sponsor vari e forze.

