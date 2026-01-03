La Fiamma olimpica arriva nel parco del Delta
Il 7 gennaio alle 13:15, nel Parco del Delta, la Fiamma olimpica e paraolimpica arriverà in barca presso la stazione di pesca Bellocchio nelle Valli di Comacchio. I tedofori percorreranno il canale fino all’Argine degli Angeli, un percorso ciclopedonale di oltre 5 chilometri immerso nella natura. Questo momento rappresenta un passaggio simbolico e di condivisione nel contesto del territorio deltaico.
Nel Parco del Delta la Fiamma olimpica e paraolimpica arriverà in barca: mercoledì 7 gennaio dalle 13,15, presso la stazione di pesca Bellocchio nelle Valli di Comacchio, i tedofori scenderanno in barca lungo il canale dell’omonima località di pesca per arrivare all’inizio dell’Argine degli Angeli – il fascinoso percorso ciclopedonale che si sviluppa per oltre 5 chilometri nella distesa d’acqua della Valli –. Il capovalle Samuele Burattoni governerà la barca sulla quale il funzionario del Parco Filippo Baldassari porterà la Fiamma olimpica: ad attenderla sull’Argine degli Angeli quattro tedofori che a piedi si alterneranno lungo il percorso fra acque e cielo in un sito di grande bellezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Vandali nel Parco del Delta del Po, ignoti danneggiano le attrezzature per la pesca
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica attraversa Napoli e arriva a piazza del Plebiscito
La fiamma olimpica arriva a Bari, tappa in città il 31 dicembre: cerimonia in largo Giannella; La Fiamma olimpica arriva nel parco del Delta; Il Viaggio della Fiamma Olimpica riprende il 26 dicembre da Caserta; Il viaggio della fiamma olimpica a Latina: arriva l'ultimo tedoforo e si accende il braciere | IL VIDEO.
Reggia di Caserta, il 26 dicembre la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva nel Parco reale - Scopri tutti i dettagli riguardo Reggia di Caserta, il 26 dicembre la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva nel Parco reale . casertaweb.com
Reggia di Caserta, il 26 dicembre arriva la Fiamma Olimpica - Il 26 dicembre il Parco reale della Reggia di Caserta accoglierà la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di ... pupia.tv
La Fiamma Olimpica arriva in Liguria il 9 e 10 gennaio - Il lungo viaggio della fiaccola il 9 e 10 gennaio attraverserà tutta la regione con sosta nella serata del 9 a Calata Mandraccio al Porto A ... rainews.it
Da Pescara a New York, la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva in Abruzzo e illumina una storia di sport, amicizia e resilienza È quella di Paola Patricelli e Roberta Pagliuca. Amiche e atlete di Pescara, Paola e Roberta hanno trasformato un sogn - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.