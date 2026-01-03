La Fanfara degli Alpini sul palco dell’Alighieri

Questa sera alle 21, al teatro Alighieri di Ravenna, si terrà il concerto della Fanfara degli Alpini, terzo appuntamento della stagione musicale ‘Capire la Musica’, promossa dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti. Un evento dedicato agli appassionati di musica e cultura alpina, che offre l’opportunità di ascoltare un gruppo musicale di rilievo in un contesto prestigioso.

Concerto d’eccezione questa sera alle 21 al teatro Alighieri di Ravenna, per il terzo appuntamento della stagione musicale ‘ Capire la Musica ’, organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti. Protagonista sul palco sarà la Fanfara della Brigata Alpina Cadore che, sotto la direzione di Domenico Vello, eseguirà musica di Verdi, Rossini, Wagner e altri autori popolari del repertorio italiano. Nata nel 1953, la Fanfara ha sempre avuto una intensa attività sia in Italia che all’estero. Nel 1997 la Brigata e la sua banda vennero sciolte dal Ministero della Difesa nell’ambito di una ristrutturazione delle Forze Armata intrapresa in quegli anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

