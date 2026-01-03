La dorsale delle biciclette. Da Monza a Cinisello e oltre.

La dorsale delle biciclette rappresenta un collegamento continuo tra Monza, Cinisello e Milano, offrendo un percorso sicuro e funzionale per gli utenti. Questa infrastruttura mira a integrare le aree urbane, facilitando gli spostamenti in bicicletta e promuovendo la mobilità sostenibile. Un progetto che trasforma un tratto frammentato in una vera rete, contribuendo a migliorare la qualità della vita e la mobilità nelle città coinvolte.

Una ciclabile che non sia più un tratto spezzato, ma una vera dorsale urbana capace di collegare Monza a Cinisello e Milano. È questa l’ambizione che l’amministrazione comunale mette sul tavolo per corso Milano e via Borgazzi, dopo le sollecitazioni arrivate in Consiglio comunale dal consigliere Francesco Racioppi (LabMonza) e la presa di posizione di Fiab Monza in Bici, che aveva indicato l’opera come una delle più urgenti per la mobilità cittadina. "Stiamo lavorando a qualcosa di molto ambizioso e concreto – spiega l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – affinché la ciclabile che oggi arriva a Cinisello, da Milano, possa proseguire fino a largo Mazzini, attraversando tutta via Borgazzi e corso Milano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

