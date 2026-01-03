La donna della domenica e il ritratto di Torino in un interno

«La donna della domenica», di Fruttero e Lucentini, rappresenta un importante esempio della letteratura italiana del ventesimo secolo. Il romanzo offre un ritratto autentico di Torino attraverso un interno domestico, riflettendo atmosfere e personaggi che ne delineano l’identità. È un’opera che invita alla riflessione e alla scoperta della città e delle sue sfumature, adatta a chi desidera approfondire temi di cultura e società.

Per me "La donna della domenica" di Fruttero e Lucentini è uno dei grandi romanzi del ventesimo secolo, nonché il libro che consiglio a tutti gli intelligenti quando hanno bisogno. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "La donna della domenica" e il ritratto di Torino in un interno Leggi anche: Donna trovata senza vita all'interno della sua abitazione Leggi anche: Auto nel fiume con due corpi all'interno, sono i figli della donna trovata a Meolo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La donna della domenica e il ritratto di Torino in un interno; Un anno di cinema a Torino: il ritorno di Bisset sotto la Mole e l'omaggio a La donna della domenica; Firenze, persona investita da treno nei pressi di Rifredi, i soccorsi. Ritardi per vari convogli. Un anno di cinema a Torino: il ritorno di Bisset sotto la Mole e l'omaggio a La donna della domenica - A 50 anni dalla pellicola diventata cult per la città, tratta dall'omonimo romanzo di Fruttero&Lucentini, l'attrice è stata ospite del Torino Film Festival. rainews.it

Bisset a Torino a 50 anni da La donna della domenica: "I costumi splendidi, le cene con Mastroianni" - Altezzosa e testarda, viziata e maliziosa: così era Anna Carla Dosio, interpretata da Jacqueline Bisset ne La donna della domenica di Luigi Comencini: l'icona di una “Torino bene” che oggi non c'è più ... rainews.it

Riscoprire ’La donna della domenica’ - Giannangeli Una Torino tutta geometria e ordine, ma solo in apparenza, è lo sfondo perfetto per uno dei gialli più belli... ilrestodelcarlino.it

Domenica 11,30 Rai3 LA MOTO E’ DONNA Daniela Lombardi @Mediterraneotgr con il nuovo anno parte dall’ultima frontiera per l’emancipazione femminile in #Iran. Vietata la patente per le moto alle #donne, in molte violano la legge https://www.rainews.it/tgr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.