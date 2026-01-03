La Dea contro Gasp un film alla Scorsese su famiglia vendette e tradimenti
New Balance Arena, tutto esaurito. Luci accese, curva Nord che ruggisce come una gang di Little Italy pronta a regolare i conti con Dandi e Il Freddo. E lì, in panchina ospite, siede, lui: Gian Piero Gasperini, il vecchio capo che per nove anni ha reso l’Atalanta una potenza, l’Europa League alzata al cielo, Champions e ritmo, terzini affilati come lame e attaccanti trasformati in bomber spietati. Nove stagioni di gloria, di pressing alto come ideale, di gol che piovevano come proiettili in un film di Scorsese. Poi, l’addio, i «nuovi stimoli». Tradimento puro, alla Fredo Corleone o finestre spalancate per respirare l’aria imperiale della lupa? Nel calcio, come nella vita, la famiglia è tutto, finché non arriva un’offerta che non puoi rifiutare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Mr. Scorsese", la vita, i segreti, i film, nel documentario su Apple TV+
Leggi anche: Mr. Scorsese: il documentario su e con Martin Scorsese è imperdibile. Ne abbiamo parlato con Rebecca Miller.
Gasp ritrova la sua Dea: perché quella con l’Atalanta è stata una fusione perfetta; Gasp dio della Dea. Furia e lavoro: con l'Atalanta fusione perfetta; Gasp torna a casa, Bergamo e la Dea lo abbracciano: “È un piacere”; Rassegna Stampa | Gasp, Dio della Dea. Con l'Atalanta fusione perfetta.
