la dea contro gasp un film alla scorsese su famiglia vendette e tradimenti

New Balance Arena, tutto esaurito. Luci accese, curva Nord che ruggisce come una gang di Little Italy pronta a regolare i conti con Dandi e Il Freddo. E lì, in panchina ospite, siede, lui: Gian Piero Gasperini, il vecchio capo che per nove anni ha reso l’Atalanta una potenza, l’Europa League alzata al cielo, Champions e ritmo, terzini affilati come lame e attaccanti trasformati in bomber spietati. Nove stagioni di gloria, di pressing alto come ideale, di gol che piovevano come proiettili in un film di Scorsese. Poi, l’addio, i «nuovi stimoli». Tradimento puro, alla Fredo Corleone o finestre spalancate per respirare l’aria imperiale della lupa? Nel calcio, come nella vita, la famiglia è tutto, finché non arriva un’offerta che non puoi rifiutare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

