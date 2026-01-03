La cultura della protezione di costruisce a scuola | a Roma la Giornata della Fondazione Ania

A Roma, si celebra la Giornata della Fondazione Ania, un’occasione per riflettere sull'importanza della cultura della protezione. La tutela, oltre a garantire sicurezza, deve diventare un valore condiviso che promuove responsabilità e resilienza nel nostro Paese. La formazione e la consapevolezza sono fondamentali per costruire un modello di protezione efficace, capace di affrontare con maturità le sfide quotidiane e imprevisti futuri.

Non soltanto qualcosa che ci mette al riparo da imprevisti e rischi: l'assicurazione deve tradursi sempre di più in cultura della responsabilità, permettendo al Paese di essere più resiliente. È stato questo il filo conduttore della Giornata della Fondazione Ania, tenutasi a Roma a Villa Miani. «Non è che gli italiani non siano consapevoli dei rischi - ha affermato il presidente di Ania, Giovanni.

Scuole, Comuni e Protezione civile insieme per promuovere la cultura della sicurezza e della Protezione civile. Assessora Laconi e assessora Portas firmano protocollo d’intesa - È stato firmato oggi il Protocollo d’intesa “Regione Sardegna, Protezione Civile, Scuole e Comuni uniti per la promozione della cultura della sicurezza e della protezione ... regione.sardegna.it

Conclusa prima settimana campo scuola di Protezione civile - Si è conclusa oggi la prima settimana dei campi scuola "Anch'io sono la Protezione civile" riservati a bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni, promossi dal dipartimento nazionale della Protezione Civile ... ansa.it

Il ministro della Protezione Civile ha sottolineato l'importanza delle verifiche periodiche e della cultura della prevenzione - facebook.com facebook

