La crisi morde l’Iran cortei e sette morti Trump | interverremo
Le recenti proteste in Iran, scaturite dal malcontento popolare, stanno coinvolgendo diverse città e hanno causato perdite umane. Il governo risponde con misure variabili, cercando di gestire la situazione. La situazione resta tesa, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di questa crisi.
La protesta nata nel cuore del Grand Bazar di Teheran dilaga rapidamente in molte città iraniane. Il governo iraniano reagisce con un approccio duplice: da un lato mostra un’insolita apertura . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Iran, sesto giorno di proteste: 7 vittime. Trump: “Interverremo se il regime spara sui manifestanti”
Leggi anche: Proteste in Iran, almeno cinque morti negli scontri: dalla crisi del rial alla rivolta contro il regime
La crisi del calzaturiero morde. Pollini, istanza di risanamento - Tra le ipotesi in campo per far fronte alla difficile congiuntura anche la cassa integrazione. ilrestodelcarlino.it
Nuoro, la crisi morde anche i Magazzini Cicalò: si valuta l’eventuale cessazione dell’attività x.com
Arrivi al lavoro e scopri che il tuo posto non esiste più. Non perché hai sbagliato. Ma perché ora il tuo lavoro lo fa un algoritmo. Non è fantascienza. È successo davvero. Un tribunale italiano ha detto una cosa chiarissima: se l’azienda è in crisi, può licenziare u - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.