La crisi morde l’Iran cortei e sette morti Trump | interverremo

Le recenti proteste in Iran, scaturite dal malcontento popolare, stanno coinvolgendo diverse città e hanno causato perdite umane. Il governo risponde con misure variabili, cercando di gestire la situazione. La situazione resta tesa, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di questa crisi.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.