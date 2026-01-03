La crisi del carciofo pugliese | Gli agricoltori lavorano in perdita ma sugli scaffali prodotti a prezzi alti
La crisi del carciofo pugliese evidenzia una situazione complessa in cui gli agricoltori affrontano perdite, mentre i prodotti finiscono sugli scaffali a prezzi elevati. Questo fenomeno riflette problemi strutturali nel sistema agroalimentare, che penalizzano i piccoli produttori e riducono il valore della produzione. Un'analisi approfondita è necessaria per comprendere le cause e individuare possibili soluzioni sostenibili.
“La crisi del carciofo pugliese non è un fatto isolato, ma il segnale evidente di un sistema agroalimentare che continua a comprimere il valore alla produzione e a penalizzare i piccoli agricoltori”. A denunciarlo è Antonio Macchia, presidente di Alpaa Puglia: il vertice dell'Associazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
