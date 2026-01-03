La crisi del carciofo pugliese | Gli agricoltori lavorano in perdita ma sugli scaffali prodotti a prezzi alti

La crisi del carciofo pugliese evidenzia una situazione complessa in cui gli agricoltori affrontano perdite, mentre i prodotti finiscono sugli scaffali a prezzi elevati. Questo fenomeno riflette problemi strutturali nel sistema agroalimentare, che penalizzano i piccoli produttori e riducono il valore della produzione. Un'analisi approfondita è necessaria per comprendere le cause e individuare possibili soluzioni sostenibili.

CRISI CARCIOFO Crisi del carciofo pugliese: “Una filiera che penalizza soprattutto i piccoli produttori” - La crisi è il segnale di un sistema agroalimentare che continua a comprimere il valore alla produzione e a penalizzare i piccoli agricoltori ... statoquotidiano.it

Agricoltura in crisi: costi alle stelle e rese in calo mettono in ginocchio i campi italiani - Meno cereali, costi in crescita e dazi sui fertilizzanti rischiano di colpire duramente l’agricoltura italiana. ilgiornale.it

La #campagna2025 del #carciofo prosegue tra luci e ombre. Produzione in crescita e buona qualità, soprattutto in Sardegna, ma il mercato resta sotto pressione tra consumi deboli, clima instabile e concorrenza estera. Ne parliamo con Salvatore Lotta, direttor - facebook.com facebook

