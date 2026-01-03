La criminalità alza il tiro in Irpinia nuovo assalto nella notte

Negli ultimi tempi, la criminalità in Irpinia si è manifestata con maggiore aggressività, segnando un aumento delle azioni criminali nella regione. Un nuovo episodio si è verificato nella notte, evidenziando la necessità di un'attenzione rinnovata da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni locali. È importante monitorare la situazione per comprendere le cause e adottare le misure più efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini.

La criminalità torna a colpire in Irpinia e alza ulteriormente il livello dello scontro. A soli tre giorni dall'assalto alla banca di Sant'Angelo dei Lombardi, un nuovo episodio si è verificato nella notte a Calitri. Erano da poco passate le 4.00 quando un'esplosione ha squarciato il silenzio del centro cittadino. Nel mirino la Bpm, ex filiale della Banca Popolare di Bari, oggi riconducibile al gruppo Mediocredito Centrale, situata in piazza Salvatore Scoca, in Largo Croce, a ridosso dell'ufficio postale. L'azione è stata rapida e violenta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli addetti alla vigilanza privata Cosmopol.

