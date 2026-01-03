La commissione Antimafia torna allo Zen dopo gli spari contro la chiesa | La città sia al fianco di padre Giovanni

La commissione regionale Antimafia torna nello Zen, a circa due mesi dall'incontro dopo l'omicidio di Paolo Taormina. Martedì 6 gennaio, il presidente Antonello Cracolici sarà presente insieme all’arcivescovo Corrado Lorefice, che celebrerà una messa. L’obiettivo è riaffermare l’importanza del sostegno comunitario e della solidarietà in un momento di tensione, sottolineando l’impegno della città nel contrasto alla criminalità e nel mantenimento della pace sociale.

La commissione regionale Antimafia torna allo Zen. A distanza di circa due mesi dall'incontro organizzato poco dopo l'omicidio di Paolo Taormina all'Olivella, martedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, il presidente Antonello Cracolici sarà con l'arcivescovo Corrado Lorefice, che celebrerà una.

