La Civitanovese del futuro | Possiamo risollevarci

La Civitanovese guarda al futuro con ottimismo, credendo nella propria capacità di risollevarsi. Dopo un periodo difficile, sono stati introdotti nuovi giocatori e la squadra sta recuperando forma. La difesa si distingue come la migliore del torneo, offrendo basi solide per migliorare il rendimento complessivo. Con determinazione e un organico rinnovato, la società confida in un percorso di crescita e successo.

"Stiamo recuperando gli acciaccati, sono arrivati giocatori nuovi e possiamo contare su una difesa che è la prima del torneo". Simone Servalli, portiere della Civitanovese classe 2004, trova le giuste motivazioni per iniziare il nuovo anno guardando con fiducia ad un girone di ritorno da affrontare a tutto gas per raggiungere l'obiettivo salvezza. Come dichiarato in un post dal neo presidente Francesco Borrelli, la squadra rivierasca è attesa da "14 finali" e per questo sarà necessario impiegare ogni energia per mantenere la categoria e progettare con serenità i discorsi futuri. "Ha ragione il presidente – dice Servalli –, si tratta di 14 finali perché la nostra situazione di classifica è ancora difficile.

