La Civitanovese del futuro | Possiamo risollevarci

Da sport.quotidiano.net 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Civitanovese guarda al futuro con ottimismo, credendo nella propria capacità di risollevarsi. Dopo un periodo difficile, sono stati introdotti nuovi giocatori e la squadra sta recuperando forma. La difesa si distingue come la migliore del torneo, offrendo basi solide per migliorare il rendimento complessivo. Con determinazione e un organico rinnovato, la società confida in un percorso di crescita e successo.

"Stiamo recuperando gli acciaccati, sono arrivati giocatori nuovi e possiamo contare su una difesa che è la prima del torneo". Simone Servalli, portiere della Civitanovese classe 2004, trova le giuste motivazioni per iniziare il nuovo anno guardando con fiducia ad un girone di ritorno da affrontare a tutto gas per raggiungere l’obiettivo salvezza. Come dichiarato in un post dal neo presidente Francesco Borrelli, la squadra rivierasca è attesa da "14 finali" e per questo sarà necessario impiegare ogni energia per mantenere la categoria e progettare con serenità i discorsi futuri. "Ha ragione il presidente – dice Servalli –, si tratta di 14 finali perché la nostra situazione di classifica è ancora difficile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la civitanovese del futuro possiamo risollevarci

© Sport.quotidiano.net - La Civitanovese del futuro: "Possiamo risollevarci"

Leggi anche: Pisacane sicuro: «Al Cagliari chiedo questo contro la Lazio per risollevarci! Il nostro obiettivo sarà…»

Leggi anche: Il Var sul rigore di Napoli-Inter: “Non possiamo levarlo perché c’è un contatto. Non possiamo entrare nell’intensità del contatto”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

civitanovese futuro possiamo risollevarciLa Civitanovese del futuro: "Possiamo risollevarci" - Il portiere Servanzi: "Abbiamo la migliore difesa e ci stiamo rinforzando". msn.com

Civitanovese, futuro incerto: proteste, cori e fumogeni dei tifosi davanti al Comune - Prosegue l'incertezza sul futuro dei colori rossoblù, in vista del prossimo campionato di Eccellenza ... corriereadriatico.it

Eccellenza. Civitanovese, il futuro del club tiene i tifosi col fiato sospeso - Ad attendere novità e comunicazioni non sono solo i tanti tifosi rossoblù, ma anche e soprattutto i ... ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.