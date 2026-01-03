la cavalcata dei magi e la befana

Il 6 gennaio, nella piazza Matteotti, si svolgeranno due eventi per celebrare l’Epifania: alle 10.30 si terrà la Cavalcata dei Magi, organizzata dalla parrocchia di Montale, mentre alle 11.30 avrà luogo la ‘Befana in piazza’, promossa dall’associazione culturale Rione Dore. Queste iniziative offrono un'occasione di incontro e tradizione per la comunità locale in una giornata dedicata alle festività.

Nella mattina del 6 gennaio nella piazza Matteotti si terranno due iniziative in occasione della festività dell’Epifania: la cavalcata dei Magi, alle 10,30, organizzata dalla parrocchia di Montale e la ’Befana in piazza’ alle 11,30 organizzata dall’associazione culturale Rione Dore. L’arrivo dei Re Magi a cavallo è un evento molto atteso specialmente dai bambini che si ripete ogni anno per iniziativa del proposto don Paolo Firindelli prima della celebrazione della Santa Messa delle 11 che vedrà anche la presenza del presepe vivente dei bambini della parrocchia che già è stato messo in scena durante la Santa Messa del giorno di Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

