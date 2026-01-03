La cattura di Nicolas Maduro avviene esattamente 35 anni dopo l’arresto di Manuel Noriega, avvenuto il 3 gennaio 1990 a Panama. Noriega si era consegnato alle autorità statunitensi, segnando un momento importante nella storia politica della regione. Questo parallelo temporale evidenzia come eventi simili possano avere implicazioni durature nel panorama latinoamericano e internazionale.

La cattura di Nicolas Maduro cade esattamente 35 anni dopo l'arresto a Panama di Manuel Noriega. Noriega infatti si era consegnato alle autorità americane il 3 gennaio 1990 dopo che l'allora presidente americano George H. W. Bush aveva ordinato l'invasione del paese nel 1989, costringendo Noriega a cercare riparo nell'ambasciata del Vaticano. Soprannominato Faccia d'ananas (Cara de piña) a causa del viso vistosamente butterato per le cicatrici, Noriega venne inizialmente supportato dagli Stati Uniti, dagli anni Cinquanta al 1986, mentre dal 1987 circolarono accuse contro di lui per commercio di droga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La cattura di Maduro esattamente 35 anni dopo l'arresto di Noriega

