La Befana di GoVersilia rinnova il suo impegno per l’ambiente, portando con sé una ramazza per la pulizia della spiaggia. Un gesto semplice ma significativo, che unisce tradizione e sensibilità ecologica. Quest’anno, il suo messaggio invita a riflettere sull’importanza di preservare il nostro mare, promuovendo azioni concrete per la tutela del territorio e della natura che ci circonda.

La magia della tradizione incontra la forza del cambiamento: anche quest’anno, la Befana di GoVersilia torna a portare un messaggio di speranza, amore per la natura e responsabilità verso il nostro mare. La grande protagonista approderà a Tonfano il 5 gennaio per dare il via alla sua missione di pulizia delle spiagge e sensibilizzazione verso le generazioni di oggi e di domani."Siamo la goccia nel mare, ma senza gocce non c’è mare" ricorda Katia Corfini, fondatrice di GoVersilia, da anni in prima linea nella promozione di eventi che uniscono tradizione e sostenibilità. Quest’anno, l’iniziativa si arricchisce di nuove sfide, ma resta salda nel suo obiettivo principale: educare alla pulizia del nostro mare, sensibilizzare grandi e piccini, e far comprendere che ogni piccola azione conta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Befana si fa ecologica. Presente con la ramazza per la pulizia della spiaggia

Leggi anche: Giornata ecologica di pesca con magnete e pulizia del canale

Leggi anche: Il programma. Ultima spiaggia. Ora la Cremonese. Poi Befana a Roma

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Befana si fa ecologica. Presente con la ramazza per la pulizia della spiaggia.

La Befana si fa ecologica. Presente con la ramazza per la pulizia della spiaggia - Premio allo scatto: le immagini più significative verranno selezionate e pubblicate. lanazione.it