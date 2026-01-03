La Befana porta con sé la neve | le previsioni meteo dell' Epifania

Le previsioni meteo per l’Epifania indicano un ingresso di aria artica che porterà neve e temperature più basse sull’Italia. Correnti fredde provenienti dall’Europa centro-occidentale si sposteranno verso il Mediterraneo, influenzando il clima nella prima parte della settimana, inclusa la giornata dell’Epifania. È importante monitorare gli aggiornamenti per prepararsi a eventuali condizioni meteorologiche avverse.

Correnti di aria artica stanno scendendo sull’Europa centro-occidentale e nei prossimi giorni raggiungeranno anche il Mediterraneo, favorendo la nascita di una depressione che a sua volta interesserà la nostra Penisola nella prima parte della prossima settimana, Epifania compresa. Questo favorirà. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

