La Befana Il Bosco incantato concerti spettacoli e mercatini | l’Epifania in provincia

In provincia di Bergamo, l’Epifania si presenta come un’occasione per vivere tradizioni e spettacoli. Durante il lungo fine-settimana, sono in programma concerti, eventi per bambini e iniziative all’aperto come la fiaccolata ai Tre Faggi e Il Bosco incantato a Sovere. Un’occasione per scoprire atmosfere natalizie e rievocazioni, arricchendo il periodo delle festività con momenti di convivialità e cultura.

Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel lungo fine-settimana dell'Epifania. Fra gli appuntamenti spiccano concerti natalizi in varie località, la fiaccolata di inizio anno ai Tre Faggi a Fuipiano Valle Imagna, Il Bosco incantato a Sovere, "La Befana vien dal cielo" a Cirano di Gandino e "Le Befane dal campanile" a Valbondione. Da annotare, inoltre, i mercatini di Natale a Clusone e a Sarnico, i mercatini nelle vecchie stalle di Azzone (sabato), la casa vacanze di Babbo Natale a Selvino, il teatro di strada a Bonate Sotto, il concerto "Legends of Music" a Clusone, spettacoli per famiglie e altro ancora.

