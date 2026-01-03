la befana arriva con una maratona di eventi

La tradizione della Befana si rinnova a Cattolica con una serie di eventi dedicati a grandi e piccoli. La città prosegue nel suo spirito natalizio, offrendo un calendario ricco di iniziative che uniscono cultura, divertimento e creatività. Un’occasione per vivere momenti di convivialità e magia, mantenendo vivo l’atmosfera festiva fino a fine stagione.

Cattolica non spegne le luci del Natale e anzi, rilancia con un finale ricco di magia, creatività e sorrisi. Dopo il Capodanno, il Bosco di Luce continua ad animare la città nei primi giorni del 2026 con una serie di appuntamenti pensati per le famiglie, trasformando piazza Roosevelt e la Serra dei Sogni in un luogo dove fantasia e tradizione si incontrano. Il primo appuntamento è in programma proprio oggi alle 16 e alle 16.30, con i laboratori di cioccolato per bambini. Alla Serra dei Sogni, il maestro cioccolatiere Paolo Staccoli dell’omonima pasticceria guiderà i più piccoli alla scoperta del mondo del cioccolato, insegnando come lavorarlo e decorarlo con creazioni a tema natalizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

