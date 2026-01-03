La Befana arriva a Riccione tra mercatini calze golose e animazione

La Befana arriva a Riccione, portando mercatini, calze ripiene di dolci e momenti di animazione per grandi e piccini. Un’occasione per vivere una tradizione natalizia in un’atmosfera accogliente e familiare, tra iniziative all’aperto e eventi dedicati. La festa rappresenta un momento speciale per tutta la comunità, confermando Riccione come meta ideale per vivere le tradizioni dell’Epifania in compagnia.

Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più amati dai bambini e dalle famiglie: la tradizionale festa della Befana a Riccione paese. Martedì 6 gennaio, la città si prepara a vivere un’altra intensa giornata di festeggiamenti, il gran finale del ricco calendario di “Viva Riccione, il tuo Natale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La Befana arriva a Riccione tra mercatini, calze golose e animazione Leggi anche: A Porto Empedocle arriva “La Befana del poliziotto”: festa, animazione e regali per i bambini Leggi anche: Albero, mercatini, presepe vivente, nevicata e Befana: arriva 'Meraviglioso il Natale' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Torre Pedrera, la Befana arriva dal mare. Musica a Riccione - A Torre Pedrera (RN), la Befana non arriva sulla tradizionale scopa, ma in sella a moto d’acqua, direttamente dal mare, per distribuire dolcetti e regali ai bambini radunati presso il Bagno 65. ilrestodelcarlino.it Toscana, arriva la Befana: tutti gli eventi per festeggiare la “vecchietta” - Firenze, 3 gennaio 2025 – Anche quest’anno in Toscana è molto ricco il programma per festeggiare l’Epifania. lanazione.it Tirolesi: il blocco della Befana. Stop al mercatino dopo Natale. La giunta decide, la Fiera esulta - No, il mercatino tirolese arriverà puntuale anche quest’ anno, aprendo i battenti alla metà di novembre, pronto a richiamare turisti da tutta Italia, come solo lui ... lanazione.it La magia della Befana arriva da Decò! 5 gennaio – per l’intera giornata Maxistore Decò Fiaiano – Via Duca degli Abruzzi, Barano d’Ischia Supermercato Decò Lacco Ameno– Via Barente, Lacco Ameno Supermercato Decò Casamicciola – Via Cum - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.