Kojima Production prepara un 2026 da urlo | grandi sorprese per il 40° anniversario

Kojima Production si prepara a celebrare il suo 40° anniversario nel 2026, con progetti e novità che promettono di segnare il futuro dell’azienda. Dopo il successo di Death Stranding 2, il team si concentra su nuove iniziative che rafforzano la sua posizione nel panorama videoludico. L’obiettivo è consolidare l’eredità di Hideo Kojima e continuare a innovare nel settore, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore.

Portato a termine Death Stranding 2, Kojima è intenzionato a porre le basi per il futuro della sua software house e per l’eredità che si lascerà alle spalle una volta che deciderà di allontanarsi dalla carriera che lo ha reso la figura più riconoscibile dell’intera industria videoludica. La visione creativa di Hideo Kojima si è sublimata nella realizzazione di Death Stranding 2, videogame che ha espanso e migliorato una formula ludica ed un universo narrativo solamente abbozzati nel primo capitolo della saga. Che i due videogame fossero solo una parte del progetto dello storico director nipponico era intuibile già all’inizio, ma adesso ne abbiamo avuto una conferma. 🔗 Leggi su Esports247.it

