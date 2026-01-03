Kitsch lancia i suoi primi shampoo e balsami liquidi | il brand cult degli accessori capelli cambia davvero passo

Kitsch, noto per i suoi iconici accessori capelli, amplia ora la propria offerta con una linea di shampoo e balsami liquidi. Dopo aver conquistato il pubblico con federe in raso, clip virali e scrunchie originali, il brand si apre a un nuovo segmento, segnando un passo importante nel suo percorso di evoluzione. Questa novità rappresenta un'evoluzione naturale per Kitsch, mantenendo la sua attenzione a qualità e stile distintivo.

Se hai mai avuto una federa in raso firmata Kitsch, una clip virale su TikTok o uno scrunchie “too cute to pass”, sappi che il brand sta ufficialmente entrando in una nuova era. Kitsch, da sempre sinonimo di accessori hair smart e design-driven, fa il salto definitivo nel mondo dell’hair care con il lancio dei suoi primi shampoo e balsami liquidi. Non è un semplice ampliamento di gamma. È un cambio di identità. Kitsch arriva con un nuovo lancio: da accessori iconici a hair care completo. Kitsch non è nuova al mondo della detersione: le shampoo bar erano già diventate un best seller per chi cercava alternative solide e sostenibili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

