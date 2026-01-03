Kit Harington e Rose Leslie, noti per il loro ruolo in

Alcuni criminali, che hanno compiuto altri furti nel Suffolk, si sono introdotti nella residenza della coppia alcuni giorni prima di Natale. Kit Harington e Rose Leslie, le star della serie cult Il trono di spade, hanno subito un furto nella loro residenza nel Suffolk. Dei criminali, come confermato dalla polizia locale con alcuni post sui social, si sono infatti introdotti in alcune case dell'area nei giorni prima di Natale. I ladri sono entrati in azione nel Suffolk Secondo quanto riporta il Daily Mail, i criminali hanno preso di mira una dependance situata nella proprietà della coppia che, in passato, si era lamentata per la difficoltà a mantenere la propria privacy e la sicurezza nella loro residenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kit Harington e Rose Leslie, star della serie Il Trono di Spade, hanno subito un furto in casa

