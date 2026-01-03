Kings World Cup Nations 2026 il cammino dell’Italia | 8-0 pirotecnico alla Francia

La Kings World Cup Nations 2026 prende il via oggi a San Paolo, in Brasile. La competizione vede gli azzurri dell’Italia, guidati dallo streamer Blur, affrontare un percorso ricco di sfide e risultati importanti. In questa occasione, si analizzano le partite disputate, tra cui l’episodio di particolare rilievo con la vittoria di 8-0 sulla Francia, offrendo uno sguardo completo alla partecipazione italiana nel torneo.

Kings World Cup Nations 2026, il cammino dell’Italia: tutte le partite e i risultati degli azzurri capitanati dallo streamer Blur in Brasile Inizia oggi, a San Paolo, in Brasile la Kings World Cup Nations 2026. Ad aprire le danze è proprio l’Italia, guidata dallo streamer Blur, che affronta la Francia dell’ex difensore del Milan, Adil . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

