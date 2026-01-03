Kim Milan Allegri vuole l’ex difensore del Napoli | Tare a lavoro per accontentare l’ex Juve Cosa trapela

Tare lavora per accontentare Allegri portando Kim Milan, ex difensore del Napoli, nella rosa del Milan. La possibile operazione rientra nelle strategie di rafforzamento della difesa a tre, con l’obiettivo di soddisfare le richieste dell’allenatore e migliorare la compattezza della squadra. Le trattative sono in corso, e sul fronte mercato si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

Kim Milan, il sudcoreano in cima alla lista di Tare per la difesa a tre rossonera. Decisiva la volontà di Max Allegri. Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo con una richiesta specifica e perentoria da parte di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, alla guida della panchina rossonera, ha le idee chiarissime su come puntellare il reparto arretrato in vista della volata finale di stagione e ha individuato in Kim Min-jae l’unico vero obiettivo capace di garantire un immediato salto di qualità. Kim Milan, Allegri vuole l’ex difensore del Napoli: Tare a lavoro. Secondo quanto riportato dalle colonne di Gazzetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kim Milan, Allegri vuole l’ex difensore del Napoli: Tare a lavoro per accontentare l’ex Juve. Cosa trapela Leggi anche: Mercato Milan, Allegri ha le idee chiare! Il tecnico lo vuole a gennaio, Tare e Furlani al lavoro per accontentarlo Leggi anche: Kim colpo di calciomercato perfetto per il Milan. Ecco cosa vuole il difensore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milan su Kim Min-jae: il centrale esperto per Allegri; Milan, un difensore per Allegri in prestito: da Kim a Disasi, il punto, caso per caso; Milan su Kim per blindare la difesa. I nodi sono il Bayern e l'ingaggio; Il Milan vuole rinforzare anche la difesa: il sogno è Kim ma non mancano le alternative, da Joe Gomez a Disasi. Milan, Kim è il preferito di Allegri in difesa: si tratta col Bayern per l'ex Napoli, cosa frena l'affare - L'affare però non è semplice per ragioni legate a formula e ingaggio. sport.virgilio.it

Kim vuole tornare in Italia e strizza l'occhio al Milan: due i nodi da sciogliere - Con l’apertura del mercato invernale, la squadra di Massimiliano Allegri è alla ricerca di ... tuttonapoli.net

Milan, la chiamata di Kim: il coreano vuole tornare in Italia - Il mercato di gennaio è appena iniziato e il Milan ha deciso di alzare subito la posta in gioco per blindare la retroguardia ... gonfialarete.com

L’esordio di Füllkrug: il piano di Allegri per cambiare il Milan con il tedesco x.com

Il cinismo del Milan di Allegri è impressionato: 12 volte in gol su 28 reti realizzate al primo tiro nella porta avversaria. E, sia contro il Verona che contro il Cagliari, dopo il vantaggio sono arrivati domini assoluti della partita senza rischiare nulla dietro - facebook.com facebook

