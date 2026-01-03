Kim Milan Allegri vuole l’ex difensore del Napoli | Tare a lavoro per accontentare l’ex Juve Cosa trapela sull’obiettivo bianconero

Allegri valuta l'acquisto di Kim Milan, ex difensore del Napoli, per rinforzare la linea difensiva della Juventus. Tare è al lavoro per soddisfare questa richiesta dell’allenatore, con l’obiettivo di rafforzare la rosa bianconera. La trattativa è in fase di sviluppo e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle intenzioni e le possibilità di concretizzazione dell’affare.

Kim Milan, il sudcoreano in cima alla lista di Tare per la difesa a tre rossonera. Decisiva la volontà di Max Allegri. Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo con una richiesta specifica e perentoria da parte di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, alla guida della panchina rossonera, ha le idee chiarissime su come puntellare il reparto arretrato in vista della volata finale di stagione e ha individuato in Kim Min-jae l'unico vero obiettivo capace di garantire un immediato salto di qualità.

