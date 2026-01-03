Khamenei, leader iraniano, sembra determinato a evitare il destino di Gheddafi. Per questo si mantiene nascosto in un bunker, con l’obiettivo di lasciare il Paese prima che la situazione possa deteriorarsi ulteriormente. La sua strategia mira a preservare il potere e la propria incolumità, adottando misure di sicurezza che riflettono l’incertezza politica e i rischi crescenti in Iran.

Non vuole morire come Gheddafi. Per questo vive nascosto in un bunker nella speranza di lasciare il Paese prima che sia troppo tardi. Ambienti informati sull'Iran descrivono così Ali Khamenei. A 86 anni, il leader supremo della Repubblica islamica è entrato forse nella fase più opaca del suo potere e cerca una via di fuga. Le proteste, giunte al sesto giorno, sono diventate le più grandi dal 2022, quando la 22enne Mahsa Amini fu uccisa mentre era in custodia della polizia. Il clima è forse più pesante, anche per via delle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti. E Khamenei non vuole finire trascinato fuori da un bunker, umiliato dalla folla, esposto come simbolo del crollo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Khamenei non vuole fare la fine di Gheddafi: è pronto a scappare in Bielorussia

