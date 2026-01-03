Juventus | Vlahovic addio sempre più vicino
Dusan Vlahovic sembra ormai prossimo a lasciare la Juventus al termine di questa stagione. L’attaccante serbo, fermo da dicembre per un infortunio all’adduttore, ha un contratto in scadenza nel 2026 e le trattative per il rinnovo sono attualmente in fase di stallo. La sua partenza potrebbe rappresentare un punto di svolta per il club nelle prossime settimane.
Dusan Vlahovic sembra destinato a lasciare la Juventus a fine stagione. L’attaccante serbo, 25 anni e fermo da dicembre per il grave infortunio all’adduttore (rientro previsto tra marzo e aprile), ha un contratto in scadenza nel 2026 e le trattative per il rinnovo appaiono in stallo profondo. La dirigenza bianconera, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
