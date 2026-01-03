Juventus | Vlahovic addio sempre più vicino

Dusan Vlahovic sembra ormai prossimo a lasciare la Juventus al termine di questa stagione. L’attaccante serbo, fermo da dicembre per un infortunio all’adduttore, ha un contratto in scadenza nel 2026 e le trattative per il rinnovo sono attualmente in fase di stallo. La sua partenza potrebbe rappresentare un punto di svolta per il club nelle prossime settimane.

Vlahovic lascia la Juve a giugno, secondo Gazzetta non ci sarà il rinnovo e sarà addio: quale sarà la sua prossima squadra! Contatti avviati - Vlahovic lascia la Juve a giugno, secondo Gazzetta non ci sarà il rinnovo e sarà addio: quale sarà la sua prossima squadra! juventusnews24.com

Juventus, Vlahovic uomo mercato senza giocare: ecco il futuro del serbo - Vlahovic dice addio alla Juventus: Barcellona in pole per giugno data la necessità di sostituire Lewandowski. sport.virgilio.it

DUŠAN VLAHOVIC AL MILAN A COSTO ZERO? ACCORDO VICINISSIMO E ALLEGRI SOGNA IL GRANDE RITORNO

La partenza di Dusan #Vlahovic dalla Juventus sembra ormai certa. Salvo colpi di scena, il serbo lascerà la Juve a parametro zero. [ @Gazzetta_it] x.com

Da Vlahovic a McKennie: i giocatori della Juventus in scadenza di contratto nel 2026 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.