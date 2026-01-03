Juventus Vaciago analizza | Tra la sessione di gennaio e quella estiva i bianconeri devono innestare giocatori necessari e forti

Da calcionews24.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inizio dell'anno porta alla Juventus un momento di riflessione sul mercato. Secondo Vaciago, tra gennaio e l’estate i bianconeri devono intervenire con acquisti strategici, puntando su giocatori di livello per rafforzare la rosa. La recente riunione tra Spalletti e Ottolini evidenzia l’importanza di queste scelte per il futuro del club, in un contesto di continuità e obiettivi di crescita.

Juventus, Vaciago parla dei bianconeri: «Tra la sessione di gennaio e quella estiva, i bianconeri devono innestare giocatori forti» L’anno nuovo in casa Juventus si apre con una notizia fondamentale: il vertice di mercato tra l’allenatore Luciano Spalletti e il nuovo direttore sportivo Marco Ottolini. Un incontro cruciale per definire le strategie, a partire dalla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus vaciago analizza tra la sessione di gennaio e quella estiva i bianconeri devono innestare giocatori necessari e forti

© Calcionews24.com - Juventus, Vaciago analizza: «Tra la sessione di gennaio e quella estiva, i bianconeri devono innestare giocatori necessari e forti»

Leggi anche: Calciomercato Juventus, i bianconeri preparano il terreno per un colpo in attacco? Svelata la strategia per questa sessione di gennaio: il punto

Leggi anche: Bernabè Juventus, bianconeri stregati dal gioiello del Parma: possibile assalto già nella sessione di gennaio! Tutti gli aggiornamenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

juventus vaciago analizza sessioneJuventus, Vaciago analizza: «Tra la sessione di gennaio e quella estiva, i bianconeri devono innestare giocatori necessari e forti» - Juventus, Vaciago parla dei bianconeri: «Tra la sessione di gennaio e quella estiva, i bianconeri devono innestare giocatori forti» L’anno nuovo in casa Juventus si apre con una notizia fondamentale: ... calcionews24.com

Vaciago: "Juventus, c’è la voglia di tornare un top club. Ma la strada è impervia" - Nel corso del suo fondo sull'edizione odierna di Tuttosport, il direttore del quotidiano Guido Vaciago ha parlato della Juventus: "Tudor, sul cui orgoglio gobbo non si può dubitare, quel concetto lo ... tuttomercatoweb.com

Vaciago: 'La Juve con questi risultati rischia di buttare un'altra stagione' - Nelle scorse ore il giornalista Guido Vaciago ha registrato un video sul canale X di Tuttosport nel quale sottolinea come la Juventus, qualora continuasse con questo rollino di marcia, rischierebbe ... it.blastingnews.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.