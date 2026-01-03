Juventus Vaciago analizza | Tra la sessione di gennaio e quella estiva i bianconeri devono innestare giocatori necessari e forti

L'inizio dell'anno porta alla Juventus un momento di riflessione sul mercato. Secondo Vaciago, tra gennaio e l’estate i bianconeri devono intervenire con acquisti strategici, puntando su giocatori di livello per rafforzare la rosa. La recente riunione tra Spalletti e Ottolini evidenzia l’importanza di queste scelte per il futuro del club, in un contesto di continuità e obiettivi di crescita.

Vaciago: "Juventus, c’è la voglia di tornare un top club. Ma la strada è impervia" - Nel corso del suo fondo sull'edizione odierna di Tuttosport, il direttore del quotidiano Guido Vaciago ha parlato della Juventus: "Tudor, sul cui orgoglio gobbo non si può dubitare, quel concetto lo ... tuttomercatoweb.com

Vaciago: 'La Juve con questi risultati rischia di buttare un'altra stagione' - Nelle scorse ore il giornalista Guido Vaciago ha registrato un video sul canale X di Tuttosport nel quale sottolinea come la Juventus, qualora continuasse con questo rollino di marcia, rischierebbe ... it.blastingnews.com

#vaciago” la differenza è che adesso la Juventus non ha più paura. E questo ha cambiato tantissimo perché pur non essendo scomparsi i limiti tecnici ne vengono attutito gli effetti mentre le qualità riescono ad emergere in modo più incisivo determinazione fid x.com

La Juve non ha più paura Il commento del direttore Guido Vaciago dopo Juventus-Roma #Juventus #Roma #Tuttosport - facebook.com facebook

