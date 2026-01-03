Juventus nuove rotte a centrocampo | Guido Rodríguez prende quota

La Juventus rivede le proprie strategie di mercato a centrocampo, con Guido Rodríguez in evidenza come possibile obiettivo. Dopo diverse valutazioni, la dirigenza sta esplorando nuove opzioni che siano in linea con il progetto tecnico attuale, adattandosi alle nuove priorità e ai cambiamenti nel mercato. Questo approccio mira a rafforzare la rosa in modo equilibrato e sostenibile, considerando le esigenze della squadra e le opportunità di mercato emergenti.

Alla Continassa il mercato non segue più una sola direttrice. Le strade battute nelle ultime settimane non hanno portato all'affondo decisivo e la Juventus ha iniziato a ridisegnare le priorità a centrocampo, aprendo scenari alternativi ma coerenti con la linea tecnica del momento. Juventus, cambio di rotta a centrocampo. Le piste che portavano a Sandro Tonali e Pierre-Emile Højbjerg si sono rivelate più complesse del previsto. Dialoghi avviati, valutazioni approfondite, ma ostacoli economici e strategici hanno rallentato ogni accelerazione. Da qui la scelta di guardare altrove, senza perdere tempo.

