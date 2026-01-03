Juventus Next Gen Carpi 2-0 LIVE | Zagnoni ci prova dalla distanza palla fuori

Segui con noi la diretta di Juventus Next Gen contro Carpi, valida per la 20ª giornata di Serie C 2025/26. Offriamo aggiornamenti in tempo reale, sintesi, moviola e risultati, per seguire l’andamento della partita tra le due squadre. Restate con noi per tutte le informazioni e i dettagli sul match, che si svolge in un contesto di puro impegno sportivo.

Juventus Next Gen Carpi LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen affronta quest’oggi il Carpi per la sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Juventus Next Gen Carpi 2-0: sintesi e moviola. 65? Doppio cambio – Entrano Deme e Perotti, finisce qui la partita di Guerra e Okoro 63? Ci prova Stanzani – Tentativo facilmente leggibile da Mangiapoco, che recupera la sfera senza problemi 56? Tiro Zagnoni – Il capitano del Carpi ci prova dalla distanza, palla a lato 49? Traversa del Carpi – Conclusione violente di Ceccotti che si stampa sulla traversa 46? Ripresa al via – Si riparte dal 2-0 del primo tempo 45’+6 Duplice fischio – Si chiude qui la prima frazione ad Alessandria 45’+2 Recupero – Concessi da ora quattro minuti di recupero 45? RADDOPPIA LA JUVE – Okoro spinge in porta il pallone del 2-0 dopo un’azione parecchio confusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

